РИА Новости: «Зенит» ещё не принял решения по трансферу форварда «Спартака» Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев может не перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. «Глава «Газпрома» Алексей Миллер ещё не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры.