Личные вещи маршала бронетанковых войск передадут в дар Музею Победы

21 июля, в рамках торжественной церемонии закрытия выставки «Павел Алексеевич Ротмистров», в дар Музею Победы передадут на вечное хранение музыкальный инструмент, принадлежавший главному маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Павлу Ротмистрову.
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