Россиянка рассказала о пяти отвратительных блюдах в Турции

Российская путешественница рассказала о своем неприятном опыте знакомства с турецкой кухней. Она посетила страну и решила попробовать местную кухню, но некоторые блюда оставили у нее неприятное впечатление.
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