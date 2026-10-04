Молдова повышает базовую ставку ОСАГО на 13% с 4 октября

Национальный банк Молдовы с 4 октября повышает базовую ставку ОСАГО с 1 257 до 1 420 леев, при этом тарифы по «Зеленой карте» для легковых автомобилей в зоне 3 снижаются, а для коммерческого транспорта — растут.
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