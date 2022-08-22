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На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота отметили День флага России

На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота отметили День флага России

Формат мероприятия представлял собой построения всего личного состава в частях и соединениях, на которых были торжественно подняты Государственные флаги России и исполнен Государственный гимн РФ.

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