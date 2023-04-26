Novosti.best То...
Остатки средств Банка России на корсчетах снизились до 4 174,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 3 225,4 млрд рублей

Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 26.04.2023 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) - 4 174,8 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 3 943,5 млрд рублей); на депозитных счетах - 3 225,4 млрд рублей.

