«Созывают бесовской шабаш». Рок-опера про Иисуса Христа возмутила россиян

В Благовещенске православные активисты выступают за отмену рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Они назвали концерт бесовским шабашем, прикрывающемся коммерческой выгодой и «культурой», оскорбляющим чувства верующих.
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