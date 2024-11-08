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«Созывают бесовской шабаш». Рок-опера про Иисуса Христа возмутила россиян

«Созывают бесовской шабаш». Рок-опера про Иисуса Христа возмутила россиян

В Благовещенске православные активисты выступают за отмену рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Они назвали концерт бесовским шабашем, прикрывающемся коммерческой выгодой и «культурой», оскорбляющим чувства верующих.

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Комментарии
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Ильдар
Как бы нам не взять самое худшее что было при СССР, перегнутая цензура, запрещавшая саксофон , якобы он похож на доллар.
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