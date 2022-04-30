Европа отыгрывает назад. Даже в рублях все готовы платить за газ и платят

Правительство Германии собирается взять кредит в размере 40 миллиардов евро для смягчения последствий экономических проблем и тем самым государственный долг страны вырастет до 140 млрд евро и что можно сказать о более бедных странах Европы у которых кроме оголтелой русофобии больше ничего нет? На этом фоне происходит трансформация , как мы все помним , несколько дней назад руководители в ЕС утверждали , что российский газ Европе не нужен и они не будут выполнять условия России и платить за него рублями.