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Европа отыгрывает назад. Даже в рублях все готовы платить за газ и платят

Европа отыгрывает назад. Даже в рублях все готовы платить за газ и платят

Правительство Германии собирается взять кредит в размере 40 миллиардов евро для смягчения последствий экономических проблем и тем самым государственный долг страны вырастет до 140 млрд евро и что можно сказать о более бедных странах Европы у которых кроме оголтелой русофобии больше ничего нет? На этом фоне происходит трансформация , как мы все помним , несколько дней назад руководители в ЕС утверждали , что российский газ Европе не нужен и они не будут выполнять условия России и платить за него рублями.

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