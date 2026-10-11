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Татар-информ

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Марат Зяббаров: «Татарстан самодостаточен по основным продовольственным товарам»

Марат Зяббаров: «Татарстан самодостаточен по основным продовольственным товарам»

Сельское хозяйство традиционно находится в фокусе внимания и властей, и обычных граждан Татарстана. В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал «Татар-информу» о предварительных итогах сельхозсезона-2026.

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