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NYT: Иран якобы изучал вариант атаки на морской порт по Украине

NYT: Иран якобы изучал вариант атаки на морской порт по Украине

Иран якобы изучал вариант атаки на морской порт по Украине в ответ на удар по иранскому судну, но напряжённость удалось снизить дипломатическим путём, пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

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