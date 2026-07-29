NYT: Иран якобы изучал вариант атаки на морской порт по Украине

Иран якобы изучал вариант атаки на морской порт по Украине в ответ на удар по иранскому судну, но напряжённость удалось снизить дипломатическим путём, пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.
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