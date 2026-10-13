Ресторанный фестиваль. Чем меня накормили за 4000 рублей?

В России стартовал ресторанный фестиваль, и я не смогла пройти мимо этого события. Впервые я посетила его в 2016 году и, кажется, с тех пор гастрономия стала частью моей жизни.
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