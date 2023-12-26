Почти половина опрошенных россиян регулярно следит за ценами на товары

Почти половина опрошенных жителей страны (45%) регулярно сравнивают стоимость своего привычного набора продуктов с его ценой в прошлые месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.
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