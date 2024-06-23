Вице-мэр проверил, как идет ремонт дороги на проспекте Энергетиков в Барнауле

Специалисты подрядчика обустраивают щебеночное основание и нижний слой дорожной одежды Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проконтролировали ход работ по ремонту дороги на проспекте Энергетиков, сообщили в мэрии.