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Ходар третий раз обыграл соперника из топ-20

19-летний Рафаэль Ходар на втором турнире подряд обыграл Лоренцо Музетти – 6:4, 6:3. На прошлой неделе он победил итальянца на пути в финал в Вашингтоне.

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