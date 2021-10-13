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В России уже через две недели могут зарегистрировать "Спутник V" для подростков 12–17 лет

В России уже через две недели могут зарегистрировать "Спутник V" для подростков 12–17 лет

Через две недели в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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