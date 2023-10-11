Может ли палестино-израильский конфликт привести к повторению нефтяного кризиса?

Начало Израилем широкомасштабных боевых действий в секторе Газа в ответ на террористическую атаку группировки ХАМАС вызвало у представителей экспертного сообщества вполне справедливые опасения, что возник риск повторения нефтяного кризиса полувековой давности, который может обрушить мировую экономику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии