Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Может ли палестино-израильский конфликт привести к повторению нефтяного кризиса?

Может ли палестино-израильский конфликт привести к повторению нефтяного кризиса?

Начало Израилем широкомасштабных боевых действий в секторе Газа в ответ на террористическую атаку группировки ХАМАС вызвало у представителей экспертного сообщества вполне справедливые опасения, что возник риск повторения нефтяного кризиса полувековой давности, который может обрушить мировую экономику.

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