В пятницу 23 октября верующие соблюдают пост. При этом церковный календарь напоминает не только о пищевых ограничениях, но и о духовном содержании постного дня: молитве, воздержании, внимании к своим поступкам и стремлении к примирению с окружающими.
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