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Татар-информ

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Новый фестиваль от Ольги Скепнер «ДЖАЗКАЗАН» откроется 3 декабря в «Пирамиде»

Новый фестиваль от Ольги Скепнер «ДЖАЗКАЗАН» откроется 3 декабря в «Пирамиде»

Новый музыкально-фестивальный сезон in door 2024—2025 гг. от Ольги Скепнер развернётся в обновленном здании КРК «Пирамида» большим проектом Фестиваль импровизационной музыки «ДЖАЗКАЗАН с Ольгой Скепнер»! 3 ДЕКАБРЯ на открытии фестиваля выступит с сольным концертом российский блюзовый гитарист-виртуоз и певец ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ и его группа “BLUES COUSINS”.

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