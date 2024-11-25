Новый фестиваль от Ольги Скепнер «ДЖАЗКАЗАН» откроется 3 декабря в «Пирамиде»

Новый музыкально-фестивальный сезон in door 2024—2025 гг. от Ольги Скепнер развернётся в обновленном здании КРК «Пирамида» большим проектом Фестиваль импровизационной музыки «ДЖАЗКАЗАН с Ольгой Скепнер»! 3 ДЕКАБРЯ на открытии фестиваля выступит с сольным концертом российский блюзовый гитарист-виртуоз и певец ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ и его группа “BLUES COUSINS”.