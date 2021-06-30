Путин знает больше: На чемпионате Европы украинцы забивают за Россию

Это не загадка и не сенсация — русские болеют за украинцев на ЧЕ–2020, руководствуясь железной логикой: раз на футбольном чемпионате не осталось сборной России, будем болеть за сборную, которая представляет хотя бы её часть и тоже говорит по-русски.