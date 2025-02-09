Путин поручил бороться со звонками мошенников из недружественных странАлександр Демьянчук/ТАСС Президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран.
Путин поручил блокировать звонки с Украины. Телефонным мошенникам объявили войну
Комментарии
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LEV Skoroxod
Одно скажу. У фсех из них рыльце в пушку! Нет дыма без огня! Если б мне сказали, что ваши бабули идут на нужды всу и надо срочно откупиться......Так я бы их послал на Йух, в лёгкое эротическое путешествие, во первых у меня таких денег нет! А во вторых, я этого никогда даже в мыслях, не предпологал!!!
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пахан дал команду прикрыть временно кормушку, слишком много шума, а потом опять те кто делает в России совместно с хохлами этот бизнес начнет наверстывать упущенную прибыль.... Все все знают, уто на этом сидит, сколько зарабатывают и кому сколько отходит прибыли... Все остальное показуха и не более....
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это на руине пахан,а в России ПРЕЗИДЕНТ!!!
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10 час.
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