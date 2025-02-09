Путин поручил блокировать звонки с Украины. Телефонным мошенникам объявили войну

LEV Skoroxod

Одно скажу. У фсех из них рыльце в пушку! Нет дыма без огня! Если б мне сказали, что ваши бабули идут на нужды всу и надо срочно откупиться......Так я бы их послал на Йух, в лёгкое эротическое путешествие, во первых у меня таких денег нет! А во вторых, я этого никогда даже в мыслях, не предпологал!!!