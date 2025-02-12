Экс-еврокомиссар Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

Евросоюз готов к возможной торговой войне с США, однако, по словам польского евродепутата и бывшего еврокомиссара Януша Левандовского, президент Дональд Трамп не выиграл предыдущие экономические конфликты.
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