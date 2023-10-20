Армия обороны Израиля продолжает подвергать разрушительным бомбардировкам территорию сектора Газа. Так, израильская армия нанесла удар по старейшей в Газе православной церкви, где находились мирные жители.
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