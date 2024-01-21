Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила заседания Совбеза ООН по Украине.
Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН
Комментарии
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Анфиса Иванова
Сегодняшний ужас в Донецке ...боже мой!
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20 час.
Валентина Литвяк
Странное положение.У России есть сверх мощное и сверх точное оружие, но мы его не применяем потому что Матвиенко боится что за это нам прилетит ответка. При этом хохлы громят российские города не боятсь ответки
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20 час.
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