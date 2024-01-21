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Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН

Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила заседания Совбеза ООН по Украине.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Сегодняшний ужас в Донецке ...боже мой!
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20 час.
Валентина Литвяк
Странное положение.У России есть сверх мощное и сверх точное оружие, но мы его не применяем потому что Матвиенко боится что за это нам прилетит ответка. При этом хохлы громят российские города  не боятсь ответки
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20 час.

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