В полусотне километров от Екатеринбурга построят хранилище ядерных отходов

ОЯТ будут складировать в специально построенном здании неподалёку от Белоярской атомной станцииХранилище твёрдых радиоактивных отходов планируют построить в 45 километров от Екатеринбурга, рядом с третьим энергоблоком Белоярской атомной электростанции.
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