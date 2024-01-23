В полусотне километров от Екатеринбурга построят хранилище ядерных отходов

ОЯТ будут складировать в специально построенном здании неподалёку от Белоярской атомной станцииХранилище твёрдых радиоактивных отходов планируют построить в 45 километров от Екатеринбурга, рядом с третьим энергоблоком Белоярской атомной электростанции.