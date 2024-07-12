Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна

Статья с результатами опубликована в журнале Computation. Микроструктурированные волокна все чаще находят свое применение в отрасли оптической телекоммуникации, метрологии, сенсорике, волоконных лазерных системах и биомедицине.
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