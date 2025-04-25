Бывшему президенту Бразилии Болсонару стало хуже после очередной операции

Самочувствие экс-президента Бразилии Жаира Болсонару осложнилось: он продолжает находиться в реанимационном отделении после повторной операции на брюшной полости, сообщили 24 апреля 2025 года его лечащие врачи.
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