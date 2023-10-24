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Почему 24 октября считается чёрным днём для отечественной космонавтики

Почему 24 октября считается чёрным днём для отечественной космонавтики

Разгар холодной войны определял гонку вооружений. В мае 1959 года специальным совместным постановлением ЦК КПСС и Правительства коллективу ОКБ-586 (КБ «Южное»), которым руководил академик Михаил Кузьмич Янгель, поручили разработать межконтинентальную ракету на высококипящих компонентах топлива.

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