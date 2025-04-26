Трамп В Риме: Встречи с лидерством Италии, Британии и Владимиром Зеленским

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Во сколько такое волшебное попадание в список обойдётся украинским налогоплательщикам?!
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