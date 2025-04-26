Трамп В Риме: Встречи с лидерством Италии, Британии и Владимиром Зеленским

Президент США Дональд Трамп прибыл в Рим для участия в похоронах Папы Франциска. В его программе встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, главой британского правительства Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
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