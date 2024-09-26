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Снукерист.ру

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Обзор матчей 1/8 финала British Open 2024

Обзор матчей 1/8 финала British Open 2024

Таец Тепчайа Ун-Ну обыграл Рики Уолдена, а Джадд Трамп и Джон Хиггинс также одержали победы в 1/8 финала на турнире British Open 2024 в Челтнеме, сообщает WST Тепчайа Ун-Ну (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.

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