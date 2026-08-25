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Мераб Двалишвили – про драку с борцом Гаджимагомедовым: «Он схватил меня за шею и начал кричать на русском, который я с трудом понимаю»

Боец UFC Мераб Двалишвили подробно рассказал про драку с борцом Ахмедом Гаджимагомедовым 11 июля перед турниром RAF в Грузии.

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