Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкций

Санкции привели к тому, что многие страны стали хуже относиться к Вашингтону. Об ухудшении позиций США в мире из-за санкционной политики заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.
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