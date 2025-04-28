Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS раздают внутриигровую валюту

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS раздают внутриигровую валютуШутер PUBG: BATTLEGROUNDS радует своих игроков новым ивентом Drops Day, который подарит участникам возможность получить ценные награды за простое посещение лобби игры.
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