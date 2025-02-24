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NYT: ФБР, Пентагон и разведка США решили саботировать приказ Маска

NYT: ФБР, Пентагон и разведка США решили саботировать приказ Маска

Global Look Press/CNP/AdMedia Директор ФБР Кэш Патель, глава управления национальной разведки США Тулси Габбард и руководство Пентагона призвали служащих саботировать приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подвести итоги работы за неделю.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Ох, головы безтолковые полетят...
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20 час.
Константин Самарин
Может и российскому президенту стоило-бы издать такой указ? Или он понимает, что это бесполезно, все-равно его ни один чиновник не смодет выполнить, ввиду своей полной бесполезности.
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16 час.
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