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Торонто (ATP). Финал. Синнер сыграет с Де Минауром

Сетка турнира здесь. National Bank Open Presented by Rogers Торонто, Канада 7 – 13 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Финал Янник Синнер (Италия)  Алекс де Минаур (Австралия) Дата проведения 13 августа, 23.

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