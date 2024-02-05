Протесты фермеров охватили и Швейцарию

Группа из примерно 30 тракторов прошла по улицам Женевы в знак протеста швейцарских фермеров, которые выдвинули свои требования по случаю первого протеста такого рода, организованного в Швейцарии с начала всеобщей мобилизации фермеров в Европе.
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