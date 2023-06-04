В Кремле заявили о готовности Путина к контактам для достижения целей СВО Владислав ВислДмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Владимир Путин остается открытым для любых контактов, которые помогут России достигать поставленных задач без необходимости проведения специальной военной операции, — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на господина Пескова.
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