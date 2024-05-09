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Пушков счел заявление Столтенберга по Украине реакцией на предупреждение РФ

Пушков счел заявление Столтенберга по Украине реакцией на предупреждение РФ

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у альянса намерений направлять войска на Украину является реакцией на предупреждение России с сообщением о проведении "нестандартных военных маневров".

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