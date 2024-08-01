Верховный суд признал предвзятость арбитров из недружественных стран к россиянам

Арбитры с гражданством недружественных стран, рассматривающие споры с участием отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, априори считаются пристрастными и необъективными в отношении российских компаний, во всяком случае до тех пор, «пока нет данных, указывающих [на] обратное».