Верховный суд признал предвзятость арбитров из недружественных стран к россиянам

Арбитры с гражданством недружественных стран, рассматривающие споры с участием отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, априори считаются пристрастными и необъективными в отношении российских компаний, во всяком случае до тех пор, «пока нет данных, указывающих [на] обратное».
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