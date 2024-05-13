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Царьград

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32-градусная жара и грозы обрушатся на Кузбасс на текущей неделе

32-градусная жара и грозы обрушатся на Кузбасс на текущей неделе

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.По-летнему теплая погода установится на этой неделе в Кузбассе.

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