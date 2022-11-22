В США рассказали о желании Запада помешать Украине вести прямые переговоры с РФ

Обозреватель TAC Девлин: Запад простит Украине все, кроме самостоятельных переговоров с РФ Реакция Запада на инцидент с падением украинской Обозреватель TAC Девлин: Запад простит Украине все, кроме самостоятельных переговоров с РФ Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и комментарий украинского президента Владимира Зеленского показала, что Киеву готовы простить абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, пишет обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.