Безумное лицо старого козла, ничего в жизни толком не добившегося

TF

Tatyana Fedotova

Почему против власти народной выступают творческая интеллигенция ? Может потому, что это люди, которые считают себя выше простого народа, они кормятся из корыта богатых подонков, они стремятся к безбедной жизни и чтобы быдло им прислуживали? Если среди этой творческой интеллигенции попадаются нормальные люди, то это как раз выходцы из этого простого народа, которые ещё не успели забыть свои корни.