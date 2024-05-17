Либеро типаж . ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Все думала, да что за чёрт возьми, где-то я этого козлобородого уже видела (это я про старого пидора, стрелявшего вчера в Роберта Фицо), а потом меня вдруг осенило - да он же вылитый "поэт"Лев Рубинштейн, или "политик" Вишневский, или "историк" Дмитриев.
Безумное лицо старого козла, ничего в жизни толком не добившегося
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Почему против власти народной выступают творческая интеллигенция ? Может потому, что это люди, которые считают себя выше простого народа, они кормятся из корыта богатых подонков, они стремятся к безбедной жизни и чтобы быдло им прислуживали? Если среди этой творческой интеллигенции попадаются нормальные люди, то это как раз выходцы из этого простого народа, которые ещё не успели забыть свои корни.
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18 час.
ВС
Вспомнился народоволец А. Желябов, с. Перовская убивших императора России. История повторяется, ничего не изменилось.
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16 час.
Михаил Фадеев
Браво автору - очень тонкое и точное наблюдение! Люсинэ - наше Вам с кисточкой!
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3 час.
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