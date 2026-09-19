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Царьград

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Советник Минобороны Украины предупредил об угрозе от «Ариадны»

Советник Минобороны Украины предупредил об угрозе от «Ариадны»

Российская система наведения «Ариадна» представляет угрозу для Украины, заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

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