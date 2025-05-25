Telegram-боты для поиска данных о людях вынуждены «переезжать» за границу

Эксперт объяснил, почему сервисы для поиска информации о людях вынуждены «переезжать» за границу. Владелец одного из таких ботов рассказал, что российские платформы для проверки данных вынуждены переносить свою деятельность за рубеж, чтобы сохранить работоспособность.