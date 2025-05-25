Telegram-боты для поиска данных о людях вынуждены «переезжать» за границу

Эксперт объяснил, почему сервисы для поиска информации о людях вынуждены «переезжать» за границу. Владелец одного из таких ботов рассказал, что российские платформы для проверки данных вынуждены переносить свою деятельность за рубеж, чтобы сохранить работоспособность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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