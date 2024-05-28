«Бохум» разгромил «Фортуну» в ответном матче и сумел сохранить прописку в Бундеслиге

«Бохум» отыграл отставание в три гола и в серии пенальти дожал «Фортуну». Поздней ночью 28 мая в Дюссельдорфе завершился ответный стыковой матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне, в котором «Фортуна» принимала «Бохум».