«Бохум» разгромил «Фортуну» в ответном матче и сумел сохранить прописку в Бундеслиге

«Бохум» отыграл отставание в три гола и в серии пенальти дожал «Фортуну». Поздней ночью 28 мая в Дюссельдорфе завершился ответный стыковой матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне, в котором «Фортуна» принимала «Бохум».
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