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В Подмосковье предотвращена очередная «Паутина». При задержании один преступник ликвидирован

В Подмосковье предотвращена очередная «Паутина». При задержании один преступник ликвидирован

В ФСБ заявили о предотвращении очередной серии терактов, которые готовили украинские спецслужбы с использованием FPV-дронов против стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области и военнослужащих Минобороны РФ.

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