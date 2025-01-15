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Чиновник, попавший в скандал из-за появившейся в Сети аудиозаписи: это работа врага и попытка рассорить нас изнутри

Чиновник, попавший в скандал из-за появившейся в Сети аудиозаписи: это работа врага и попытка рассорить нас изнутри

В сети Интернет разошлась аудиозапись слов главы Тимашевского района Краснодарского края Андрея Палия, на которой он выражает недовольство тем, что его обязали ходить на похороны погибших на войне и общаться с их матерями.

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