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Сырский пропал. ЕС обманул небратьев в самом главном. Сумма выкупа - 5 млрд евро

Сырский пропал. ЕС обманул небратьев в самом главном. Сумма выкупа - 5 млрд евро

У небратьев очередные беды. Сначала пропал главком армии Сырский, а теперь ещё ЕС обманул с самым главным пунктом политической программы.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
козлы обманули свиноферму !!!🐷🐽🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Залужный тоже пропадал, потом проявился. Так, что пока это ничего не значит, пока.
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12 час.
Sergiy Che
В подпольной клинике освежуют, снимут шкуру и заменят его на рептилоида, потом выпустят рептилоида в новой маскировочной шкурке обратно, как и Залужного с Будановым, это недолго - отлаженный процесс....))
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8 час.

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