Тапочки для настоящих большевиков

Капризы присущи любому человеку и в этом явлении нет каких-либо особо потаенных смыслов. Ребенок, например, капризничает потому, что в силу малолетства не может другими способами объяснить взрослым – чего ему не хватает в данную минуту.
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