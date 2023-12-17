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Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году

Фигуристы выступали в дуэте до 1992 года. Они дважды выигрывали юниорский чемпионат мира.  Затем их пара распалась, Авербух стал выступать с Ириной Лобачевой, с которой завоевал серебро Олимпийских игр-2002.

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