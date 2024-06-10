Чебурашка становится подростком: чего ожидать от новой части фильма? Елена ГалицкаяНа ПМЭФ-24 председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева поделилась с «Российской газетой» новостями о продолжении популярного фильма «Чебурашка».
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